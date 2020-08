Magazine Série com Fabíula Nascimento e Emílio Dantas retrata confinamento forçado diante de uma pandemia Atores são protagonistas do episódio Territórios, da série Amor e Sorte, que estreia em setembro na Rede Globo

Protagonistas do episódio Territórios, da série Amor e Sorte, que estreia em setembro na Rede Globo, o casal Fabiula Nascimento e Emílio Dantas compartilhou com seus personagens o confinamento forçado diante de uma pandemia que transformou o mundo. Transformação, aliás, é a palavra-chave dessa e das outras três tramas da série, criada por Jorge Furtado e com direção...