Série com Demi Moore sobre futuro distópico estreia com exclusividade no Globoplay A obra imagina uma sociedade que alcançou paz e estabilidade por intermédio da proibição da monogamia, privacidade, dinheiro, família e a própria história

Baseado no romance homônimo de Aldous Huxley de 1932, a série Admirável Mundo Novo acaba de estrear no Globoplay. Com Demi Moore no elenco, a obra imagina uma sociedade distópica que alcançou paz e estabilidade por intermédio da proibição da monogamia, privacidade, dinheiro, família e a própria história. Como cidadãos de New London, Bernard Marx (Peter Gallagher) e ...