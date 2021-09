Magazine Série canadense sobre drama médico estreia no GloboPlay Duas temporadas da série Nurses: Plantão Enfermagem estão disponíveis na plataforma

Coração, pulmão, fígado, cérebro e coluna vertebral são partes importantes do corpo humano. E é através delas que os cinco novos enfermeiros da emergência do hospital St. Marys, em Toronto (Canadá), são apresentados na série Nurses: Plantão Enfermagem, estreia exclusiva do Globoplay.A série retrata a rotina de cinco enfermeiros novatos. Grace (Tiera Skovbye), W...