Magazine Série brasileira “Santo Forte” chega ao Globoplay

Com muito mistério, a primeira temporada da série Santo Forte, que estreou em 2015 no canal por assinatura Fox, chegou ao Globoplay. A trama aborda temas como religião e misticismo para contar uma história de realismo fantástico. João da Cruz Forte (Vinícius de Oliveira, de Central do Brasil) é um taxista que costuma ter visões ao receber o pagamento de seus passageiros qu...