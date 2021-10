Magazine Série “As Five” chega à TV Globo no dia 26 A temporada completa vai ao ar às terças e quintas-feiras depois da exibição de Verdades Secretas

As cinco amigas mais amadas do Brasil estão de volta a partir do dia 26 em As Five, série exibida originalmente no Globoplay, que terá a temporada completa exibida na TV Globo pela primeira vez. A história criada por Cao Hamburger traz o reencontro das protagonistas de Malhação: Viva a Diferença Keyla (Gabriela Medvedovski), Ellen (Heslaine Vieira), Lica (Manoela Alipe...