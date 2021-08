Magazine Sérgio Reis segue tratamento médico em casa após receber alta hospitalar O cantor vem sendo alvo de críticas, após o vazamento de áudio no qual afirma que caminhoneiros parariam o país até que o Senado afastasse os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de seus cargos

O cantor Sérgio Reis, 81, segue o tratamento médico em casa após ter recebido alta hospitalar no sábado (28). O cantor tinha sido internado na terça no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ângela Bavini, mulher de Reis, disse que o sertanejo está com prostatite, uma inflamação na próstata. "Fomos para o hospital numa madrugada, ele estava com a febre muito ...