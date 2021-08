Magazine Sérgio Reis se radicalizou nos últimos anos e entrou para tropa de choque do bolsonarismo Mudanças bruscas de posições de "Serjão", de 81 anos, são bem conhecidas por seus amigos mais próximos, mas mesmo eles ficaram surpresos com a guinada radical que o cantor sertanejo deu nos últimos anos em direção ao bolsonarismo

Em maio de 2014, um sorridente Sérgio Reis, com o chapelão que é sua marca registrada, posou para fotos ao lado da então presidente Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, num evento contra a exploração sexual infantil, no Palácio do Planalto. Também elogiou o "compromisso cidadão da Petrobras", patrocinadora de um projeto sobre esse tema, que o tinha como garoto-propaganda. Só nove m...