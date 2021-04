Magazine Sérgio Mendes canta com Pelé e ri com Harrison Ford em documentário na HBO Go Em entrevista, Mendes e o diretor e produtor do filme, John Scheinfeld, dizem acreditar na força da plataforma de streaming para divulgar ainda mais a música produzida pelo brasileiro

Numa das cenas do documentário Sérgio Mendes no Tom da Alegria, o músico brasileiro radicado nos Estados Unidos desde 1964 grita “a arte do encontro”, com um sorriso aberto no rosto. Não há dúvida - encontros memoráveis e criativos ocupam boa parte da vida do pianista, compositor, bandleader, arranjador e produtor de 80 anos.O documentário está disponível n...