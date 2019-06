Magazine Sérgio Mallandro faz participação especial em "MIB: Homens de Preto" Novo filme da franquia estreia em 13 de junho, com diferentes versões do longa para alguns países

O humorista Sérgio Mallandro fará participação especial no novo filme da franquia Homens de Preto, que estreia no dia 13 de junho. O papel de Mallandro, ainda não divulgado, faz parte de uma iniciativa internacional da Sony Pictures, que criou versões diferentes do filme para alguns países. Quarto filme da franquia, MIB: Homens de Preto - Internacional é conduzido...