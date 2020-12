Magazine São Paulo pode receber festival-irmão do Rock in Rio a partir de 2022 O evento, chamado de The Town, está em negociação

A cidade de São Paulo pode receber um festival nos mesmos moldes do Rock in Rio. A informação foi divulgada na coluna de Ancelmo Gois, no Globo, e confirmada pelo jornal Folha de S.Paulo. O evento, chamado de The Town, está em negociação e o nome por trás da iniciativa é Roberto Medina, idealizador e presidente do Rock in Rio. Ele assinou uma carta de intenção com a ...