Magazine São Paulo Fashion Week destaca conceitos de manualidade e brasilidade em formato on-line Com o tema Regeneração, a SPFW aproveita a fórmula de outros grandes eventos de moda para modernizar um conceito criado há 26 anos

Palavras de ordem como brasilidade, ressignificação, sustentabilidade e manualidade pautam a 51ª edição da São Paulo Fashion Week (SPFW). Com agenda integralmente on-line por conta da pandemia, o evento começou no início da semana nas redes sociais e no site www.spfw.com.br com a participação de 43 marcas espalhadas por todo o País em desfiles, fashion films e debates ...