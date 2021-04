Magazine Sábado, o dia de alegria

Como contraponto à rigidez da Sexta-Feira da Paixão, marcada como momento de introspecção, quando não se podia dançar, cantar, varrer a casa ou comer doce, o Sábado de Aleluia ganhou ares de festa na cultura popular. As crianças costumavam ser acordadas com as surras simbólicas de raminhos para “tirar a aleluia” e expiar os pecados. A festa se espalhava pelas comunidades, em ...