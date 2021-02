Magazine Rupi Kaur procura a poeta que talvez exista nela em livro supérfluo

Rupi Kaur chove no molhado. Desde sua primeira coletânea de poemas, Outros Jeitos de Usar a Boca, a jovem autora, que bombou na internet, se serve de suas duas raízes. De um lado, o fato de ter nascido na Índia e pertencer a família indiana lhe garante uma sabedoria involuntária, atávica aos que vieram do país com mais conhecimento espiritual do mundo. Acontece que ...