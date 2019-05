Magazine Em novo álbum, Nando Reis faz releitura de sucessos entoados por Roberto Carlos Cantor faz show nesta sexta-feira em Goiânia com clássicos da própria carreira

No Rio de Janeiro de 1963, depois de um período influenciado pela bossa nova, o pouco conhecido Roberto Carlos mostrava sua face rock e caía nas graças do público com o álbum Splish Splash. Perto dali, na capital paulista, nascia José Fernando Gomes dos Reis, que cresceu ouvindo compactos da Jovem Guarda e cultivando paixão platônica por Wanderléa. Anos depois, Nan...