A alegria das maritacas (foto) é marcante no campo e na cidade. Mas atenção: maritacas e papagaios não são o mesmo tipo de ave. Elas pertencem à mesma família, têm penas com cores vibrantes e chamam a atenção, mas as diferenças são marcantes. São aves de espécies diferentes. Os papagaios são mais sociáveis e comunicativos, o que os torna bem populares entre as aves de estimação. Já as maritacas são mais arredias, embora também possam viver domesticadas. Elas variam entre 24cm e 30cm e pesam entre 80g e 200g. Em cativeiro, podem viver em média de 20 a 30 anos, uma média maior do que na natureza, onde estão mais suscetíveis às intempéries e a predadores.