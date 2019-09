Magazine Rubinho Gabba canta Coldplay e Imagine Dragons no Bolshoi Pub neste sábado (7) Os ingressos antecipados podem ser comprados online a R$ 60,00

Fãs de Coldplay e de Imagine Dragons têm encontro marcado na noite deste sábado (7), no Bolshoi Pub. A partir das 21h, Rubinho Gabba comanda a festa ao som dos maiores sucessos das duas bandas. Os ingressos antecipados podem ser comprados online a R$ 60,00 no MeuBilhete.com ou no Bolshoi Pub, a partir das 9h. Na portaria, a entrada fica a R$ 100,00. Os val...