Magazine RPM corrige informação e afirma que baterista Paulo Antônio Pagni não morreu Vocalista e guitarrista do RPM, Fernando Deluqui, disse que recebeu ligação do hospital onde o amigo está e foi informado que ele havia morrido

Fernando Deluqui, vocalista e guitarrista do RPM, divulgou um vídeo no início da noite deste domingo, 2, chamando de uma "tremenda confusão" a divulgação, mais cedo, por parte da banda, da morte do baterista Paulo Antônio Pagni. Deluqui conta que recebeu uma ligação da clínica São Camilo, de Salto, onde o amigo está internado, dizendo que ele havia morrido. O músico li...