Magazine Roupa Nova comemora 40 anos com show em Goiânia Apresentação será realizada no dia 16 de maio, no Centro de Convenções da PUC Goiás

A banda Roupa Nova apresenta a “Turnê 40 anos - Especial Mês das Mães”, no dia 16 de maio (sábado), às 22h, no Centro de Convenções da PUC Goiás, em Goiânia. Cleberson, Feghali, Nando, Serginho, Paulinho e Kiko levam aos fãs as canções de sucesso dessas 4 décadas que resultaram em 37 discos e mais de 20 milhões de cópias vendidas. No repertório do grupo re...