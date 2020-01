Magazine 'Rouanet é lei benéfica', afirma Camilo Calandreli, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura Músico e professor, Calandreli já fez críticas à Rouanet antes de assumir o cargo, mas na entrevista diz que a lei é "case de sucesso" e que "alguns casos isolados é que deram imagem negativa ao projeto"

Atacada pelo bolsonarismo, a Lei Rouanet encerrou 2019 com captação de recursos de R$ 1,46 bilhão, maior do que o registrado no ano anterior. Em entrevista exclusiva ao jornal O Estado de S. Paulo, o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, Camilo Calandreli, que cuida da lei, diz que é natural que o movimento conservador, do qual faz parte, se engaje para abocanhar e...