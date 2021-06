Magazine Rotina alimentar

A introdução alimentar deve começar com a oferta de duas papas de fruta e uma de legumes diariamente durante o primeiro mês. O interessante é oferecer diferentes opções a cada dia. Se um dia a hortaliça foi representada pela cenoura, tente outra no dia seguinte. O mesmo vale para as frutas: se pela manhã foi mamão, opte por outra à tarde ou à noite. “É importante estimula...