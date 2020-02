Magazine Roteiro Japão: dicas para planejar sua viagem para o outro lado do mundo Tudo que você gostaria de saber sobre o Japão, país que será a sede dos Jogos Olímpicos em 2020

O Japão é um país de contrastes e de muitos predicados. Um pouco maior que o Estado de São Paulo e 22,5 vezes menor que todo o território brasileiro, a Terra do Sol Nascente é relativamente pequena em extensão, mas gigante em outros aspectos. Cravada no extremo leste do continente asiático e banhada pelo Oceano Pacífico, essa nação milenar reúne cerca de 6.852 ilh...