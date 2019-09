Magazine Roteirista do Porta dos Fundos, Gustavo Palmeira é novo titular na coluna Crônicas & Outras História A partir desta quarta-feira (11), quinzenalmente, às quartas-feiras, Gustavo Palmeira vai escrever no espaço

Um dos vídeos do canal humorístico Porta dos Fundos de maior sucesso em 2019 tem assinatura do publicitário goiano Gustavo Palmeira, de 24 anos. O jovem escreveu Balbúrdia, lançado em julho no YouTube e que tem até o momento mais de 2,8 milhões de visualizações. O roteirista do programa é o novo integrante do time de titulares da coluna Crônicas & Outras Hist...