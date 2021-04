Magazine Roteirista de novo “Mortal Kombat” revela planos para a trilogia

O recém-lançado Mortal Kombat vem levantando polêmicas sobre como a história retoma a franquia do jogo eletrônico no cinema. Em entrevista ao site Collider, o roteirista da trama Greg Russo falou sobre planos para a trilogia da série. Já disponível no HBO Max, o primeiro filme pode ter desagradado a alguns fãs da série por não mostrar o famoso torneio que dá nome ao ...