Magazine Rosto por trás das chamadas da TV Globo, locutor goiano lança websérie inspirada em filósofo Radicado no Rio de Janeiro desde 2007, Mckeidy conta que sempre teve vontade de criar conteúdo, falar de ideias e colocar para fora as experiências apreendidas em leituras

Como manter a calma em meio ao caos? Como fazer o melhor dentro das possibilidades aceitando, ao mesmo tempo, o que está fora do nosso controle? As duas questões podem muito bem se aplicar aos tempos em que vivemos a atual pandemia do novo coronavírus, mas elas também foram centrais na obra do filósofo grego Epicteto, um dos nomes mais importantes do estoicis...