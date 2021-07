Magazine Roqueiros goianos falam do legado de Jim Morrison Criador da figura do roqueiro rebelde, líder do The Doors influencia bandas mesmo 50 anos após sua morte

Cabelo comprido, calças e casacos de couro, uma inclinação para a poesia e para o blues, performático, alcoolismo, drogas e uma recusa em se conformar com o sistema. Assim, Jim Morrison, líder da banda The Doors, criou a figura do roqueiro rebelde e ajudou a definir o personagem de estrela do rock dos anos seguintes. Há cinco décadas, o cantor e compositor americano...