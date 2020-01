Magazine Romero Britto faz homenagem ao presidente Jair Bolsonaro A imagem inacabada foi compartilhada pelo filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, em sua conta no Instagram

O presidente Jair Bolsonaro vai ganhar um homenagem do artista plástico pernambucano Romero Britto, segundo o filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro, que publicou o quadro que ainda não está finalizado em uma postagem na sua conta no Instagram. Segundo o senador, na publicação em que o artista plástico está marcado, a arte está "no forno". O retrat...