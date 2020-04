“Na Romaria de Trindade, tudo gira em torno dos romeiros que se deslocam até aqui”, explica o padre Welinton Silva, vigário coadjutor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. “Confissão, orientação espiritual, novenas. Tudo é voltado para acolher bem o visitante. Se nós não pudermos receber os romeiros, teremos festa? E se não acontecer na data original, faremos em outra data ainda esse ano? Essas são discussões que estão em andamento ainda”, revela o padre, que se reuniu durante a semana com outros representantes do santuário e da Paróquia do Divino Pai Eterno (Igreja Matriz), ambos em Trindade, para discutir questões relacionadas às atividades religiosas na cidade.

O santuário publicou uma nota oficial ontem, dizendo que as decisões sobre a festa, com data original marcada de 26 de junho a 5 de julho, só serão tomadas após reunião com as autoridades de saúde e com o Poder Público Municipal e Estadual. Para padre Welinton, a decisão depende de um apoio mútuo entre prefeitura e igreja. “As pessoas saem de suas cidades e Estados e vem para Trindade, se organizam para isso. O comércio também precisa ser avisado; quem ocupa as pousadas, por exemplo são os turistas, não moradores locais”.

O que se tem como prioridade, até então, é a segurança e responsabilidade com a saúde de todos os envolvidos na Romaria. Em entrevista ao POPULAR na última quarta-feira, o prefeito de Trindade Jânio Darrot revelou que muitas caravanas e excursões de idas à cidade já foram canceladas. Na declaração, ele considera inviável a realização do evento neste ano ainda.

Para o padre Welinton, o emocional dos fiéis também deve ser levado em conta nas decisões em relação à festa e volta das missas presenciais. “A grande maioria das pessoas que vêm à igreja são pessoas de mais idade, maiores de 60 anos. Como vamos privá-la de participar? É muito triste ter que barrar alguém na porta, além de causar constrangimento”. Além do fator da idade, o Santuário voltou atrás na decisão de abrir neste fim de semana após a permissão, já que as medidas necessárias para a realização dos cultos exige uma organização maior. Em relação a Romaria, que no ano passado reuniu 3,2 milhões de pessoas durante os dez dias, o controle em relação às exigências sanitárias ficaria ainda mais inviável.

Tradição realizada há 271 anos, a Romaria de Muquém também não tem uma resposta definitiva sobre a sua realização. A celebração religiosa homenageia Nossa Senhora D’Abadia entre os dias 5 e 15 de agosto e é considerada a mais antiga do Estado. Se tornou referência turística para a cidade de Niquelândia, onde está localizado o povoado de Muquém, reunindo cerca de 100 mil pessoas todos os anos. Por enquanto, a decisão do Santuário Diocesano Nossa Senhora D’Abadia de Muquém é de manter a data original até que se tenha uma certeza do cenário causado pela pandemia no mês de agosto.