Romana Novais, esposa de Alok, diz ter sido salva pela filha

Quatro dias após dar à luz Raika, Romana Novais, 28, esposa do DJ Alok, 29, explicou a situação que a levou ter complicações no parto, que aconteceu de forma prematura na quarta-feira passada (2). A segunda filha do casal -este ano eles tiveram Ravi, de 11 meses- nasceu de oito meses e ainda permanece na UTI, enquanto Romana está em casa em isolamento por conta da Covid-19. "Eu estava...