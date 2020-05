Magazine Rolling Stones e Pink Floyd liberam shows antigos no YouTube

Duas das maiores bandas do rock britânico puseram em seus canais do YouTube shows antigos para ajudar seus fãs que estão enfurnados dentro de suas casas durante a quarentena. As apresentações não poderiam ser mais diferentes. De um lado, a energia e a alegria dos Rolling Stones; do outro, o psicodelismo e a introspecção do Pink Floyd. Escolha seu lado. Ou encar...