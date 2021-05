Magazine Rodrigo Sant'anna é internado após contrair Covid e tem quatro em evolução Segundo a assessoria da unidade, o ator não apresenta febre "e tem quadro de saúde em melhora evolutiva"

O humorista Rodrigo Sant'anna, 40, está internado no Hospital Vitória Barra, no Rio de Janeiro, após apresentar complicações em decorrência da Covid-19. Segundo a assessoria da unidade, o ator não apresenta febre "e tem quadro de saúde em melhora evolutiva". Sant'anna, famoso pelo seriado "Tô de Graça" (Multishow), foi diagnosticado com a doença no último dia 20...