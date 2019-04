Magazine Rodrigo é o décimo eliminado no BBB19 Com esse resultado, a goiana Hariany continua na corrida pelo prêmio de R$ 1,5 milhão

Com alto índice de rejeição, Rodrigo França se tornou o décimo primeiro eliminado do BBB19, na edição desta terça-feira (02) do programa. O carioca teve 69,71% das intenções de v...