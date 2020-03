A Comissão do Rodeio de Hidrolândia informou, nesta terça-feira (17), o adiamento da 9ª edição do Rodeio Show de Hidrolândia, em cumprimento às recomendações sanitárias do Ministério da Saúde e ao decreto emitido pelo Governo do Estado de Goiás.

O evento estava previsto para os dias 29 de abril a 3 de maio. Entre as atrações, estavam confirmados Regis Danese, Luan Santana, Guilherme & Santiago, Chrystian & Ralf e Di Paullo & Paulino.

A organização disse que informou a decisão aos artistas, que concordaram com a medida. As novas datas devem ser divulgadas em breve.