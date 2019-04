Magazine Rodas de conversa

Além da exposição, e venda, dos produtos, a programação da Feira Conexão Design conta também com três rodas de conversa durante as quais arquitetos, designers e artistas plásticos vão mediar, sempre a partir das 15 horas, debates sobre criação, comercialização e economia criativa. “A ideia é fazer do evento um espaço de transmissão de conhecimento”, destaca a curadora Eli...