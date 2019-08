Magazine Roda de samba no Lombrow Lab

O cantor Fernando Boi e banda recebem Bororó (foto) e Gustavo Ribeiro, grandes nomes da música goiana, nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, na roda de samba no Lowbrow Lab Arte & Boteco. No repertório, canções de João Bosco, Gonzaguinha, Sérgio Ricardo, Nei Lopes, Paulo Cesar Pinheiro, Noite ilustrada, Paulo Vanzolini, Edu Lobo, Chico Buarque, Mauro Diniz e autor...