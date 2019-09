Magazine Roda de palhaços tem apresentação gratuita em parque anapolino

Uma família de palhaços ganha a cena com improvisos, números de malabarismo, ilusionismo, acrobacia e muita bobagem neste domingo, em Anápolis. Com criação e atuação da Cia. Circunstância, de Belo Horizonte, a roda tem participação também do grupo local Boca do lixo. A apresentação será no Parque Ipiranga Anápolis, a partir das 16h30. Inspirada na configuração das no...