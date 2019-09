Magazine Rock in Rio: Dj goiano Alok faz discurso e público responde contra Bolsonaro Com fala sobre amor e tolerância, artista abriu a edição deste ano do festival

O Dj goiano Alok abriu os shows no palco do Rock in Rio nesta sexta-feira (27), na abertura da edição 2019 do festival, o cantor fez um discurso falando sobre amor e tolerância. Como resposta o público começou a gritar contra o presidente Jair Bolsonaro. “Queria nesse momento aqui cantar uma coisa pra você. Se vocês também acreditam que o amor é o caminho, que a ...