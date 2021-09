Magazine Rock in Rio anuncia Joss Stone, Gloria Groove e Duda Beat a 1 ano do festival As quatro cantoras vão se apresentar em 8 de Setembro, no espaço tradicionalmente dirigido pelo produtor musical e artista Zé Ricardo

A um ano de seu início, o Rock in Rio anunciou nesta quinta (2) Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat como atrações no palco Sunset para a próxima edição em 2022. O evento na capital fluminense, que seria em 2021, teve de ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do próximo ano, no Parque Olímpico, onde é montada a Cidade do Rock. ...