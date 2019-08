Magazine Rock in Rio 2019 quer que o público se sinta numa festa sem fim Com seis novos espaços, arquitetura circular e ingressos esgotados, Rock in Rio 2019 recebe bandas como Iron Maiden, Red Hot Chilli Peppers, Foo Fighters, entre outras, e promove o encontro de Mano Brown & Bootsy Collins

Maior em tamanho, em gostos e em ofertas de atrações, o Rock in Rio 2019 começará em um mês querendo se manter como um dos maiores festivais de rock do mundo em meio a sua “busca compulsiva por inovação”. Mais do que reunir algumas das principais bandas e artistas do planeta, como Drake, Iron Maiden e Bon Jovi (veja outros destaques do line up do Rock in Rio 2019 abaixo), o...