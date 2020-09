Magazine Rock em rede Um dos festivais de música que mais despontaram na cena cultural independente, Vaca Amarela ganha formato digital em tempos de pandemia

Palcos tradicionais da cidade como o Centro Cultural Martim Cererê e Centro Cultural UFG voltam a ser ocupados por artistas e bandas das mais variadas vertentes musicais escalados na edição 2020 do Vaca Amarela. A diferença desta 19ª edição do festival de música independente será a ausência do público. Em tempos de pandemia, a maratona musical que começa nesta segu...