Magazine Rock e pop animam programação de fim de semana em cervejaria

A banda Código 62 abre a programação deste sábado da Cerrado Cervejaria no almoço, a partir das 13h30. A atração destaca música boa com sucessos do pop brasileiro e internacional. À noite, a partir das 23 horas, fazem o som no local o DJ Danilo e em uma dobradinha a Banda Beat e o parceiro Clube Retrô, que tocam músicas animadas e nostálgicas. No domingo, o espaço tem Tribut...