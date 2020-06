Seria um disco do Ira!, um bom disco do Ira!, com as guitarras timbrando e as composições de Edgard Scandurra em plena forma criativa, mesmo nas métricas nem sempre polidas para a interpretação que Nasi conseguiu reinventar a si mesmo usando as limitações da própria voz. Um disco importante, lançado 13 anos depois do que havia sido o último de inéditas antes da confrontação entre os integrantes e o fim, Invisível DJ. Ira, o novo álbum, não por acaso sem o ponto de exclamação, já seria um marco importante se fosse lançado até janeiro de 2020, mas agora ganha ainda outra significância quando soa como se estivesse atendendo a um chamamento. No momento em que o País desmorona, o rock and roll, ou a parte de resistência que lhe restou depois da debandada conservadora, também pode soar como uma esperança.

A esperança que soa em Ira, o primeiro disco da banda paulistana a levar seu próprio nome no título, não é das passeatas na Paulista, apesar de letras como O Homem Cordial Morreu trazer versos como “e se eu me distanciar do que clama meu interior/ que seja por um instante e que eu saia do torpor/ de ver tudo acabar, tudo o que se sonhou/ esperando por alguém que vá e lute por mim/ não pode ser assim/ que eu esteja ao seu lado/ lado a lado por favor”.

A força de canções inteiramente novas - e o inteiramente não é pleonasmo no caso de canções - é uma quase milagrosa reação em si de uma banda liderada por dois homens de 58 anos dada por muitos como produtivamente extinta mesmo com um show redentor para milhares de pessoas na Virada Cultural de 2014, no pós-rompimento. Seu retorno às rotativas, sobretudo com músicas como O Amor Também Faz Errar, Mulheres à Frente da Tropa, A Torre e O Homem Cordial Morreu, acessa os matizes do Ira! sem acessar o velho Ira! E, quando um fã sente isso, ele percebe que, apesar de algumas baixas, muitos de seus heróis ainda caminham a seu lado.

“O Ira sem acento é para traduzir os tempos da ira em que estamos vivendo, esse sentimento de confronto. Não tínhamos também nenhum álbum com o nome da banda”, explica Nasi. O disco já estava praticamente pronto quando a pandemia atropelou o mundo, por isso não entenda errado a frase da música Nossa Amizade quando ela diz “deixemos assim, alguns metros de distância, agora é assim. Atrás das paredes de concreto, deixamos assim”.

Ao olhar para trás, Nasi diz o que vê. Ele não queria fazer o projeto Ira! Folk, foi resistente, mas acabou aceitando o argumento do irmão, Airton Junior, de que o formato o colocaria em teatros que nunca viram as bandas de rock com muito carinho. Sobre o disco Invisível DJ, de 2007, ele avalia com ressalvas. “Eu fui convencido a fazer, mas entendo que aquele é um disco mais ou menos do Ira!”