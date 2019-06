Magazine Rock, cerveja e cerrado

Desta quinta-feira até sábado, Pirenópolis sedia o 9º Piribier, que conta com mais de 200 rótulos de cervejas brasileiras, alemãs, americanas e de outros países, distribuídos em uma arena montada no Cavalhódromo, no Centro Histórico. Além da degustação das bebidas, harmonizações e de um circuito gastronômico, o evento realiza shows das bandas Venosa, Playmohits e Breakdown...