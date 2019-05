Magazine "Robney teve calma e segurança no momento de dirigir", avalia André de Leones sobre filme Autor de Hoje Está um Dia Morto diz que gostou do resultado da adaptação de seu livro para a telona

Por que ceder os direitos para Robney Bruno? O que te chamou atenção no projeto e na forma de expressão do cineasta, que acabou adaptando livremente e, consequentemente, mudando muita coisa na sua história? Cedi os direitos para o Robney porque percebi nele o entusiasmo e o comprometimento necessários para uma jornada tão longa e difícil. Fazer cinema no Bra...