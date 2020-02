Magazine Roberto Carlos se apresenta em Goiânia no dia 18 de abril A apresentação do Rei será uma forma de comemoração do seu aniversário de 78 anos, celebrado no dia seguinte

Está confirmada a apresentação do cantor Roberto Carlos em Goiânia no dia 18 de abril. O show está previsto para acontecer às 20h30, no Ginásio Goiânia Arena, no Jardim Goiás. A apresentação do Rei será uma forma de comemoração do seu aniversário de 78 anos, celebrado no dia seguinte, 19 de abril. As vendas dos ingressos começam no dia 9 de março pelo site ...