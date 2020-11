Magazine Roberto Carlos diz que partiu dele a decisão de cancelar especial de fim de ano na Globo Em 46 anos, esta será a segunda vez que o rei não terá um especial na emissora. A primeira foi em 1999, em razão da morte de sua mulher, Maria Rita

A assessoria de imprensa do cantor Roberto Carlos, 79, afirmou nesta quinta-feira que a sugestão de não fazer a gravação do especial de fim de ano da Globo foi uma escolha do próprio artista. Em nota, o músico disse que foi atendido pela emissora. “Sugeri a TV Globo a não fazer meu especial este ano, pelo grande número de profissionais envolvidos e presentes nas gravaç...