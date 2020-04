O músico Roberto Carlos deu início, pontualmente às 19h45 deste domingo, 19, à live dedicada à celebração de seus 79 anos. Ao lado dos músicos Eduardo Lages, maestro dele desde 1978, e Tutuca Borba, o rei abriu o show, transmitido pelo YouTube, com o sucesso Como é grande meu amor por você.

Logo após encerrar a primeira música, ele destacou que, até pouco tempo antes, estava usando uma máscara. "Essa experiência é nova para mim (de fazer live), mas é preciso lembrar que precisamos ficar todos em casa". Em seguida, começou a cantar É Preciso Saber Viver.

As duas prmeiras canções foram transmitidas também pelo programa do Faustão, na Globo. O restante do repertório será apresentado exclusivamente por meio de seu canal no YouTube. Neste momento, há mais de 1 milhão de pessoas assistindo à transmissão.

Após interpretar Detalhes, o rei ainda apresentou a música Caminhoneiro, em homenagem aos caminhoneiros, cuja atuação aponta como fundamental neste momento de pandemia, assim como a dos "heróis da saúde".

A Itália, um dos países mais atingidos pelo coronavírus, também recebeu homenagens de Roberto Carlos, que dedicou ao país a música Canzone Per Te.

Até o momento, os clássicos Nossa Senhora, Amigo e Eu te amo tanto complementam o repertório do show.