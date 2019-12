Magazine Roberto Alvim exonera secretária do Audiovisual, Katiane Gouvêa Alvim também exonerou o secretário de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual da Secretaria Especial de Cultura, Maurício Carlos da Silva Braga

Membro da Cúpula Conservadora da Américas e secretária do Audiovisual desde 27 de novembro, Katiane Gouvêa foi exonerada do cargo nesta quarta-feira, 11. Em nota, o secretário especial da Cultura Roberto Alvim disse que decidiu demitir Katiane "ao tomar conhecimento de que ocorreram fatos em sua campanha eleitoral que, supostamente, podem configurar irregularidade". A nota c...