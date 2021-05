Magazine Roberta Miranda é condenada a pagar indenização de R$ 10 mil a segurança de Gusttavo Lima A artista gravou um vídeo com palavras ofensivas contra Paulo Sérgio de Matos, depois que ele a impediu de ir até o camarim do cantor, durante um show em São Paulo, em 2019

A Justiça condenou a cantora Maria Albuquerque Miranda, Roberta Miranda como é conhecida, a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil a um dos seguranças do cantor Gusttavo Lima. Segundo informa a decisão, a artista teria proferido palavras ofensivas contra Paulo Sérgio de Matos, depois que ele a impediu de ir até o camarim do cantor, durante um s...