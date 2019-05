Magazine Robert Pattison pode viver Batman nos cinemas Revista dos Estados Unidos informou que o ator está próximo de acerto com a Warner Bros para produção com estreia prevista para 2021

O ator britânico Robert Pattinson fará o papel do Batman no novo filme do super-herói da DC Comics, que será dirigido por Matt Reeves, informou na quinta-feira (16) o site especializado Variety. Embora o acordo entre Pattinson e a Warner Bros. ainda não esteja fechado, a Variety garantiu que as partes estão próximas de um acerto.O novo filme será intitulado The Ba...