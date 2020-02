Magazine Robert Pattinson, de 'Crepúsculo' aparece como Batman pela 1ª vez; assista Ator interpretará o protagonista de 'The Batman', longa de Matt Reeves

Robert Pattinson teve suas primeiras imagens como o novo Batman divulgadas pelo diretor do longa, Matt Reeves, nesta quinta-feira, 13. O vídeo não traz falas, mas mostra uma música em clima de suspense e, em seguida, um close no símbolo do morcego na roupa de Batman e o rosto de Robert Pattinson encoberto pela máscara. Assista ao 1º vídeo...